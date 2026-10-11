Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир’я, - Зеленський

Зеленський сказав про це у відповідь на заклик Трампа до України змінити президента.

Україна проведе вибори за умови, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на 60-денне перемир’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україні потрібно змінити президента, Зеленський сказав, що Україна у війні, і проведення виборів "виходить за рамки Конституції", а головне, за його словами, немає безпечних умов, "щоб дати людям можливість голосувати".

"Звичайно, це справа українців, коли голосувати, як це робити та обирати ту чи іншу людину. Але якщо відповідати... на це питання, я знаю, що Путін дуже хотів би змінити президента в Україні. Я це розумію", - сказав президент України.

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Він запевнив: якщо буде повне припинення вогню на 60 днів - Україна організує вибори

"Тож, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів відпочинку. Повне припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. Звичайно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу", - зазначив Зеленський.

Трамп закликав змінити президента України

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп закликав до зміни президента в Україні. Він заявив, що українцям потрібен новий лідер, "який зможе укласти угоду" з Росією. Також він звинуватив Зеленського у тому, що той нібито "міг укласти багато угод, але з якоїсь причини цього не робить".

У Києві відповіли Трампу на його заклик. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що лише український народ має право вирішувати, хто буде президентом України. Він наголосив, що Зеленський очолює націю в часи війни і має підтримку народу, а заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу.

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