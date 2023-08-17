Екс-президент Франції пропонує "не провокувати Путіна" і провести референдум на окупованих територіях України.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вважає, що Україна та Росія повинні знайти компроміс для припинення розв'язаної Москвою загарбницької війни. Україна, на його переконання, повинна залишатися "нейтральною", щоб не підживлювати "антизахідну параною" російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми [Саркозі та колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель] боролися проти вступу України та Грузії в НАТО попри тиск США. … Україна є мостом між Заходом і Сходом, має залишатися ним", – заявив Саркозі в інтерв’ю Le Figaro,

Екс-президент також зауважив, що його слова не слід сприймати як "образу", оскільки, на його думку, принцип нейтралітету для України має супроводжуватися "міжнародною угодою, яка закріплює надзвичайно сильні гарантії безпеки, щоб захистити від ризиків нового нападу".

Відео дня

Крім цього, політик виступив за проведення міжнародних ратифікованих референдумів, які мали б визначити, чи нині окуповані території України мають залишитися під контролем Москви.

Реакція України на заяви Саркозі

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що екс-президент послуговується "фантастичною кримінальною логікою" та "виправдовує загарбницькі війни Росії".

"Саме заохочення західними лідерами злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008 (коли РФ вторглася до Грузії – УНИАН) і особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії в Європі та масовому вбивству українців. Заохочення Саркозі є прямою співучастю в багаторічному злочині", – написав він в Twitter.

Подоляк закликав Саркозі не заохочувати РФ пропозиціями "землі в обмін на мир".

"Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти когось боїшся або тому, що дружиш зі злочинцями. Території Криму та Донбасу є безумовними територіями України, а тому єдиний спосіб реально припинити війну – це повернути на ці території міжнародне право. Це означає лише одне – Росія має програти. Має бути менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше спонукань до злочинів", – додав він.

Радник голови ОПУ також звинував Саркозі у тому, що він "свідомо брав участь у злочинній змові з метою захоплення Росією українських територій і подальшої організації масштабного геноциду та війни".

Саркозі і війна в Україні - це треба знати

На саміті НАТО у 2008 році Саркозі разом з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель не підтримав надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянс.

У квітні 2022 року, коли після деокупації Київщини стало відомо про воєнні злочини окупантів у Бучі та інших населених пунктах, президент Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель та Ніколя Саркозі відвідати регіоні і побачити, до чого призвела політика поступок Росії. Пропозицію було проігноровано.

Вас також можуть зацікавити новини: