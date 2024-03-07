МЗС України вже направило відповідний запит на агреман.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок.

У вечірньому відеозверненні до українців, опублікованому в його Telegram-каналі, президент повідомив, що сьогодні погодив кандидатуру Посла України держави у Великій Британії.

"Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - додав він.

Звільнення та нова посада Залужного: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент України звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Зеленський тоді сказав, що запропонував йому й надалі бути в команді.

На посаду Головкома призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що кандидатуру Залужного погоджено на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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