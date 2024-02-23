Українці мають бути швидкими й технологічно оснащеними, підкреслив президент.

Валерія Залужного офіційно звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України на початку лютого. Президент Володимир Зеленський детально пояснив звільнення Залужного.

Український лідер в ефірі FoxNews заявив, що зміна, зокрема, головнокомандувача ЗСУ, пов'язана з перезавантаженням військового командування. Очільник України підкреслив, що українці мають бути швидшими, упускати наявну бюрократію, оскільки "у нас немає іншого шансу".

"...Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними та швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", - підкреслив Зеленський.

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Залужний Валерій Федорович звільнений - що треба знати

8 лютого 2024 року стало відомо, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав з 2021 року. У цей же день британська газета The Times написала, що одна з причин звільнення головнокомандувача - ненадання військового плану на поточний рік.

9 числа стало відомо, що президент надав Залужному звання героя України. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що багато політиків хочуть скористатися рейтингами Залужного, і зараз кількість охочих бути в нього в орбіті буде сила силенна.

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