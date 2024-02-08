Він повідомив, що до керівництва армією приступає нова команда.

Президент України Володимир Зеленський призначив новим Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського.

Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. "Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", - заявив він у відерзверненні.

Президент зазначив, що провів десятки розмов із командирами різного рівня, зокрема з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

"Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту - провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу - Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід - на службі державі", - сказав Зеленський.

Він вважає, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

Що відомо про Олександра Сирського:

З початком бойових дій на Сході України Сирський був начальником штабу АТО. За бої на Дебальцевському плацдармі його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У 2017 році був командиром Антитерористичної операції на Сході України, з 6 травня до 5 серпня 2019 року - командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, потім - командувач Сухопутних військ Збройних сил України.

На початку повномасштабного вторгення Сирський командував обороною Києва. За успішну оборону столиці та звільнення півночі України його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня та відзнакою Героя України.

З літа 2022 року був одним із командувачів контрнаступом на Харківщині. У 2022-2023 рр. командувач ОСУВ "Хортиця", також керував обороною Соледару та Бахмута.

На тлі чуток про можливу відставку Валерія Залужного саме Сирського та голову ГУР Кирила Буданова вважали головними кандидатами на посаду Головнокомандувача.

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