Зокрема, ці обмежувальні заходи пов'язані з викрадачами українських активів.

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові обмежувальні заходи проти російських викрадачів українських активів з тимчасово окупованих територій та керівників російських музеїв.

Про це йдеться в указі глави держави №579/2025 від 3 серпня.

Зокрема, Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Як зазначив у коментарі для журналістів Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пакет "Викрадачі активів з ТОТ"охоплює 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин, а також капітанів "зернового" тіньового флоту РФ.

"Наприклад, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя понад 35 000 тонн української пшениці до Ємену. А "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" (ТОТ Запорізької області) створений на базі незаконно експропрійованих активів і веде розробку українських родовищ залізної руди", - відзначив Власюк.

Окрім того, іншим указом №580/2025 президент України запровадив ще один санкційний пакет, який стосується керівників російських музеїв.

Як відзначив Власюк, пакет "Музейники" включає 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей, проводять виставки, що прославляють агресію РФ, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у систему РФ.

"Наприклад, Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, відкривала виставку "Багатонаціональна Росія" в окупованому Бердянську, до якої включено експонати з українських музеїв. Двоє фігурантів пакета - Артем Сілкін і Галина Алексєєва- балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), і їхня присутність там є абсолютно неприпустимою", - пояснив Власюк.

Санкції проти тіньового флоту РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна підготувала і запровадила обмежувальні заходи проти капітанів російського тіньового флоту.

3 серпня санкції було застосовано відносно 94 фізичних осіб,а також 5 російських компаній.

"Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни", - пояснив президент України.

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