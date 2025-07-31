Раніше заяву росіян спростували військові, які захищають місто.

Росія заявила про повну окупацію міста Часів Яр на Донеччині. Президент України Володимир Зеленський назвав це "вкидом". Відповідну заяву очільник держави зробив у вечірньому відеозверненні.

Так, коментуючи ситуацію на фронті, президент послався на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. І важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись", - сказав Зеленський.

Відео дня

Окремо очільник держави прокоментував сьогоднішню заяву так званого Міністерства оборони Росії щодо "освобождения" міста Часів Яр.

"Були сьогодні російські "вкиди", ви це бачили, про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою ми відбиваємо", - наголосив Зеленський.

Росіяни заявили про повну окупацію міста Часів Яр

Сьогодні вранці російське "Міністерство оборони", яке відповідає за реалізацію збройної агресії РФ проти України, заявило про повне захоплення руїн міста Часів Яр.

"Внаслідок наступальних дій "Південним" угрупуванням військ на краматорсько-дружківському напрямку звільнено місто Часів Яр Донецької Народної Республіки", - йдеться у заяві агресора.

Після того військове відомство агресора повторило дану заяву ще кілька разів.

Речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Сил оборони України Віктор Трегубов в коментарі українським ЗМІ спростував заяву росіян.

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", - зазначив Трегубов.

Вас також можуть зацікавити новини: