Президент України Володимир Зеленський відреагував на нові американські обмежувальні заходи, запроваджені проти постачальників компонентів для зброї Російської Федерації. Свою думку з цього приводу він висловив у вечірньому зверненні до українців.
"Вдячний Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення. Більш ніж 220 російських - і не тільки російських - субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно", - наголосив Зеленський.
Президент відзначив, що під санкції потрапили критичні для агресора сектори економіки та чутливі для терористів схеми.
"І кожне санкційне рішення має працювати повністю – щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо з нашими партнерами заради цієї мети – обʼєднаний світ має ставати тільки міцніше", - підкреслив президент.
Нові санкції США проти Росії - що повідомлялося
Як повідомляв УНІАН, США розширили санкційний список проти країни-агресора Росії, включивши в нього майже 40 фізичних осіб та близько 200 юридичних осіб. Зокрема, США запровадили санкції проти російського конструктора Олександра Захарова, який брав участь у розробці безпілотників "Ланцет", і членів його сім'ї.
Крім того, у списку тепер значаться родичі глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб та Салман Закрієви.
Також, обмежувальні заходи запроваджені проти низки компаній з різних країн, які допомагають росіянам обходити санкції та отримувати компоненти до озброєнь.