Глава держави заявив, що важливо забезпечити таке втілення санкцій, аби Росія не могла їх обходити.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нові американські обмежувальні заходи, запроваджені проти постачальників компонентів для зброї Російської Федерації. Свою думку з цього приводу він висловив у вечірньому зверненні до українців.

"Вдячний Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення. Більш ніж 220 російських - і не тільки російських - субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно", - наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що під санкції потрапили критичні для агресора сектори економіки та чутливі для терористів схеми.

"І кожне санкційне рішення має працювати повністю – щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо з нашими партнерами заради цієї мети – обʼєднаний світ має ставати тільки міцніше", - підкреслив президент.

Нові санкції США проти Росії - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, США розширили санкційний список проти країни-агресора Росії, включивши в нього майже 40 фізичних осіб та близько 200 юридичних осіб. Зокрема, США запровадили санкції проти російського конструктора Олександра Захарова, який брав участь у розробці безпілотників "Ланцет", і членів його сім'ї.

Крім того, у списку тепер значаться родичі глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб та Салман Закрієви.

Також, обмежувальні заходи запроваджені проти низки компаній з різних країн, які допомагають росіянам обходити санкції та отримувати компоненти до озброєнь.

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