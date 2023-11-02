Також під санкції потрапили кілька російських банків.

США розширили санкційний список проти країни-агресора Росії, включивши у нього майже 40 фізичних осіб та десятки компаній.

Зокрема, у список потрапили "Пошта Банк", банк "Російський стандарт", "Всеросійський банк розвитку регіонів", ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank.

Також США запровадили санкції проти російського конструктора Олександра Захарова, який брав участь у розробці безпілотників "Ланцет", і членів його сім'ї.

Відео дня

Крім того, у списку тепер значаться родичі глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб і Салман Закрієви, російський чиновник Віктор Євтухов, АФК "Система", СПБ біржа.

Новина доповнюється…