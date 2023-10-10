Ним став Філіп Пронін, який раніше був заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Луніна від виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Філіпа Проніна.

Відповідні укази №685/2023 та №686/2023 опубліковані на сайті глави держави.

Першим указом глава держави постановив звільнити Луніна від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА, а другим - призначити Проніна на цю посаду.

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Що відомо про Луніна

Як відомо, Лунін працював у Полтавській ОДА чотири роки - з 2019 року. Спочатку він був першим заступником голови. Одним із напрямків роботи, якими він опікувався була боротьба з поширенням COVID-19 та реалізація президентської програми "Велике будівництво". 24 грудня 2021 року Лунін очолив ОДА як тимчасово виконуючий обов’язки голови, а 24 лютого - був призначений й начальником ОВА.

Кандидатуру Проніна Кабінет міністрів погодив на своєму засіданні 5 вересня. З січня 2020 року він перебував на посаді заступника керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Раніше новопризначений очільник ОДА також працював у Державному комітеті фінансового моніторингу, українському офісі компанії KPMG та був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА.

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