Президент наголосив, що українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.

Наступного тижня Україна разом з партнерами працюватиме заради єдності світу в протистоянні терору. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Дуже важливо, щоб увесь світ - увесь - не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово. Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами - заради єдності світу в протистоянні терору", - заявив глава держави.

За його словами, вже заплановані різні міжнародні заходи, і українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.

Зеленський наголосив, що терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства.

"Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу. Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати", - сказав президент.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Ізраїль стягує артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

8 жовтня Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він повідомив, що прем'єр розповів про ситуацію в Ізраїлі та про дії збройних сил і органів правопорядку щодо відбиття нападу. Також під час розмови вони обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію у регіоні та за його межами.

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