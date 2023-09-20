Від злочинних дій росіян уночі постраждала не лише ця область.

Уночі російські окупанти влучили у нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області, унаслідок чого на заводі виникла пожежа.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, уночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину.

"Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА. На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби", - написав голова ОВА.

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Лунін зауважив, що роботу заводу тимчасово припинено. Наразі відомо, що постраждалих немає.

Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що під ударом опинився і Нікопольський район.

"Агресор обстрілював районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади", - повідомив він.

Унаслідок атаки пошкоджено було п’ять приватних будинків, два авто та лінії електропередач. Наслідки уточнюються. Люди, попередньо, не постраждали.

"Добре спрацювали оборонці неба з ПвК "Схід". Збили над областю два БпЛА ворога, перетворивши їх на металобрухт", - повідомив Лисак.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 20 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що уночі російські окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські окупанти щоночі атакують Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136. РФ у своїх атаках переслідує дві мети: намагається вразити важливі об'єкти і здійснювати психологічний тиск на населення.

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