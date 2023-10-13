Він вважає, що найкращий спосіб для досягнення миру це переговори на основі української формули миру.

Війна РФ проти України має закінчитися шляхом проведення переговорів.

Таку думку висловив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель під час візиту до Китаю. Він зазначив, що їх вже потрібно починати. При цьому він зазначив, що такі переговори повинні базуватися на українській формулі миру.

"Найкращий спосіб для нас досягти прогресу в цих переговорах – це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю", – підкреслив Боррель.

У зв'язку з цим він закликав Китай вплинути на РФ для припинення агресії в Україні. Він застеріг китайську владу від прямої або непрямої військової підтримки Москви. "Досі, і я дякую за це, ніякої прямої військової підтримки Росії не було, це те, що для нас є дуже важливим", – підкреслив європейський дипломат.

Крім того, Боррель попросив Пекін домогтися повернення РФ в Чорноморську зернову ініціативу, оскільки це "має вплив на весь світ з точки зору продовольчої безпеки".

Боррель і війна в Україні

На початку жовтня Боррель заявив, що Євросоюз не може замінити ту допомогу для України, яку надають США. За його словами, Україна потребує як підтримки від Євросоюзу, яка буде надана і збільшена, так і підтримки США.

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