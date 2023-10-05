В Євросоюзі збільшують підтримку для України, але сподіваються, що будуть знайдені способи продовження американської допомоги.

Європейський Союз не може замінити ту допомогу для України, яку надають Сполучені Штати Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія).

Високий представник ЄС нагадав, що відвідував Київ у той момент, коли Конгрес США не включив витрати на підтримку України у бюджетну угоду, спрямовану на уникнення "шатдауну".

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"Звичайно, це не було очікуваним і це не є гарною новиною. Але я сподіваюсь, що це не буде остаточною визначеною позицією Сполучених Штатів", - сказав Боррель.

За його словами, Україна потребує як підтримки від Європейського Союзу, яка буде надана та збільшена, але й також підтримки від США. "Моя надія та надія українців, і я вважаю - усіх, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, стосується пошуку способів, щоб США повернули це питання та продовжили підтримувати Україну", - наголосив Боррель.

Водночас у нього уточнили, чи зможе Євросоюз "заповнити прогалину", аби замінити допомогу, яку надавали Сполучені Штати.

"Безумовно, Європа не може замінити США. Європа збільшує свою підтримку, передбачену у проєкті пропозиції на суму 50 млрд євро на цивільні і економічні потреби, а також 20 млрд на військові потреби", - сказав Боррель.

Допомога Україні від США - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Конгрес США прийняв резолюцію про тимчасове фінансування, щоб уникнути шатдауну. У документі не передбачається допомога для України. Своєю чергою, президент США Джо Байден закликав не допустити зупинку підтримки України.

Відсутність фінансування допомоги Україні у тимчасовому бюджеті США, ухваленому наприкінці минулого тижня, показала очевидність розколу всередині Республіканської партії США. Вважається, що найближчі місяці будуть критичними у питанні підтримки Києва.

Між тим українські дипломати запевняють, що таке рішення влади Штатів "не є трагедією", бо скоро має бути ухвалено повноцінний бюджет. По-перше, та допомога, яку вже було виділено бюджетом попереднього періоду, буде надходити в Україну згідно з планом. По-друге, зараз ведеться активна робота над тим, щоб у новому бюджеті США таки з’явилися нові видатки на підтримку українців.

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