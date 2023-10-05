Європейський Союз не може замінити ту допомогу для України, яку надають Сполучені Штати Америки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія).
Високий представник ЄС нагадав, що відвідував Київ у той момент, коли Конгрес США не включив витрати на підтримку України у бюджетну угоду, спрямовану на уникнення "шатдауну".
"Звичайно, це не було очікуваним і це не є гарною новиною. Але я сподіваюсь, що це не буде остаточною визначеною позицією Сполучених Штатів", - сказав Боррель.
За його словами, Україна потребує як підтримки від Європейського Союзу, яка буде надана та збільшена, але й також підтримки від США. "Моя надія та надія українців, і я вважаю - усіх, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, стосується пошуку способів, щоб США повернули це питання та продовжили підтримувати Україну", - наголосив Боррель.
Водночас у нього уточнили, чи зможе Євросоюз "заповнити прогалину", аби замінити допомогу, яку надавали Сполучені Штати.
"Безумовно, Європа не може замінити США. Європа збільшує свою підтримку, передбачену у проєкті пропозиції на суму 50 млрд євро на цивільні і економічні потреби, а також 20 млрд на військові потреби", - сказав Боррель.
Допомога Україні від США - важливі новини, які варто знати
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Конгрес США прийняв резолюцію про тимчасове фінансування, щоб уникнути шатдауну. У документі не передбачається допомога для України. Своєю чергою, президент США Джо Байден закликав не допустити зупинку підтримки України.
Відсутність фінансування допомоги Україні у тимчасовому бюджеті США, ухваленому наприкінці минулого тижня, показала очевидність розколу всередині Республіканської партії США. Вважається, що найближчі місяці будуть критичними у питанні підтримки Києва.
Між тим українські дипломати запевняють, що таке рішення влади Штатів "не є трагедією", бо скоро має бути ухвалено повноцінний бюджет. По-перше, та допомога, яку вже було виділено бюджетом попереднього періоду, буде надходити в Україну згідно з планом. По-друге, зараз ведеться активна робота над тим, щоб у новому бюджеті США таки з’явилися нові видатки на підтримку українців.