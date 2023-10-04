Всі інші, за словами секретаря РНБО, просто "туристи".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов уточнив коло чиновників, які можуть говорити від імені України замість чинного президента Володимира Зеленського.

Він заявив в інтерв'ю UkrlifeTV, що цією функцією уповноважені троє осіб: глава українського парламенту Руслан Стефанчук, глава Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль, а також глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Всі інші "спікери", за словами Данилова, просто "туристи". "З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", - вказав секретар РНБО.

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За його словами, є різниця між людиною, яка коментує події в Україні, будучи її громадянином, і людьми, які представляють обличчя країни. З тими, хто перетинає "межу дозволеного", незабаром може бути "все інакше", натякнув Данілов.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони будуть перетинати межу дозволеного, то все буде інакше", - заявив він.

Данілов натякнув, що Україна повинна легалізувати зброю для захисту

Раніше секретар РНБО зазначив і інтерв'ю Наталії Мосейчук, що вважає правильним озброїти кожного українця для захисту перед окупантами. За його словами, Росія завжди буде територіальним сусідом України, тому кожен у своєму будинку повинен тримати кулемет, на випадок нового "добросусідського" вторгнення. "Коли ви маєте зброю, то у вас зовсім інші відчуття", - заявляв він.

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