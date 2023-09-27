Минулого року Росію було позбавлено прав члена у Раді ООН з прав людини у відповідь на повномасштабне вторгнення до України, але тепер РФ прагне повернутися до цього органу.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України наголошує, що російські воєнні злочинці мають перебувати на лавах підсудних трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook. Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві відреагували, що РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини.

"Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності", - повідомив Ніколенко.

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"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", - наголосив речник.

Крім цього, офіційний представник Держдепартаменту США сказав CNN, що Вашингтон проти повернення РФ у Раду ООН з прав людини.

"Ми сподіваємося, що члени ООН рішуче відкинуть цю безглузду кандидатуру, як вони це зробили минулого року переважною більшістю голосів", - заявив він.

У Держдепі зауважили, що РФ скоїла порушення міжнародного гуманітарного права та злочини проти людяності в Україні.

Росія в ООН

7 квітня 2022 року Генасамблея ООН відсторонила Росію від членства в Раді з прав людини через звинувачення в жахливих порушеннях прав людини під час агресії проти України. За це рішення проголосували 93 країни-члена ООН, проти – 24, утрималися – 58.

Як стало відомо нещодавно, Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини, з якої її виключили минулої весни.

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