Зокрема, українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

В Міністерстві закордонних справ України пропонують Польщі відкинути емоції і перевести діалог у конструктивне русло після виклику українського посла Василя Зварича до МЗС Польщі у Варшаві.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", - зазначив Ніколенко.

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Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

"Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - наголосив речник.

Погіршення відносин України і Польщі

Як повідомляв УНІАН, посла України Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ Польщі у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, у якій він розкритикував Польщу за введення зернового ембарго та звинуватив її в діях на користь РФ.

Виступаючи на Генасамблеїї ООН, президент Володимир Зеленський негативно прокоментував цей крок з боку Польщі. Він, зокрема, зазначив, що деякі країни Європи, "створюють трилер із зерном" і цим насправді "допомагають створити сцену для московського актора".

А польський президент Анджей Дуда у свою чергу назвав Україну потопельником, який тягне за собою на дно рятувальника.

Пізніше, заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Україна запропонувала Польщі консенсус щодо української агропродукції, який "фактично враховує усі побоювання польських фермерів". Але польский уряд поки що не дав своєї відповіді.

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