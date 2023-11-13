В СБУ стверджують, що депутат нібито поширював фейки про вище військово-політичне керівництво країни.

В СБУ заявили, що зібрали докази держзради з боку народного депутата, який нібито здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Як стверджують в СБУ, він входив до злочинної організації, яку сформувало ГУР РФ. За роботу члени організації отримували гроші, і як заявили в СБУ, фінансування мережі сягало понад $10 млн.

Наразі відомо, що нібито задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України.

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Крім того повідомляється, що слідство з'ясувало, що організацію сторив заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв, і діяла вона як агентурна мережа в Києві.

Зрадники України

В країні постійно виловлюють і засуджують зрадників різного рангу. Так, Маліновський райсуд Одеси визнав винним та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо. Вирок було ухвалено 8 листопада. Сальдо, який був головою окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", а нині - виконуючий обов'язки "губернатора Херсонської області" (під російською окупацією) винний у скоєні низки кримінальних правопорушень.

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