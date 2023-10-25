Агент у рясі збирав розвідувальні дані про підрозділи ЗСУ та посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.

Суд ув'язнив клірика Української православної церкви Московського патріархату на 15 років за збір та злив даних про українських військових для російського ФСБ.

Як повідомляє Служба безпеки України, реальний термін ув'язнення отримав настоятель храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату ФСБ і збирав розвіддані про систему оборони Сумщини.

Зокрема, насамперед ворога цікавили геолокації підрозділів ЗСУ та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.

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"Контррозвідка СБУ затримала російського агента у рясі в березні цього року під час спроби передачі розвідінформації до ФСБ", - наголошується у повідомленні.

Водночас, за матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, у тому числі під час спілкування з прихожанами церкви. Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "втемну" використовувати місцевих жителів, у яких випитував "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов", - сказано в повідомленні.

Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив території прикордонного регіону.

"Одержану розвідінформацію російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об'єктів з прив'язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

При обшуках за адресою проживання клірика та в храмі УПЦ МП виявлено мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Заборона УПЦ МП в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 жовтня проголосувала за те, щоб на території нашої держави було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

Законопроект, яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП в нашій країні, нардепи ухвалили у першому читанні. За словами нардепки Євгенії Кравчук, для відпрацювання законопроекту й підготовки його до другого читання потрібно буде не менше місяця.

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