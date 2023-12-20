Новим представником стала член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".

Новим представником глави держави у Верховній Раді стала народний депутат Галина Михайлюк.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №823/2023 від 20 грудня 2023 року. "Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - сказано в указі.

Як відомо, Михайлюк є членом депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" та заступником голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Відео дня

Представник президента у Верхвоній Раді

7 грудня Зеленський звільнив члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського від виконання обовʼязків свого представника у Верховній Раді.

Сам Веніславський в коментарі агентству УНІАН сказав, що його звільнення з посади не стало несподіванкою, оскільки він знав про підготовку відповідного указу. Він додав, що нині займається деякими військовими проєктами і через це доводиться часто залишати Київ. У зв'язку з цим, йому не завжди вдавалося встигати робити те, що має робити представник президента у парламенті.

Веніславський зауважив, що за його відставкою немає якихось політичних питань.

Вас також можуть зацікавити новини: