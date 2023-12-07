Політик стверджує, що ніякого політичного підтексту тут немає.

Відставка з посади представника президента у Верховній Раді не стала несподіванкою. Про це сказав народний депутат Федір Веніславський в коментарі агентству УНІАН з приводу указу президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що указ про звільнення з посади представника президента у Раді для нього не був несподіванкою, оскільки він знав про його підготовку.

"У нас декілька днів тому була розмова з президентом з цього приводу. Я зараз займаюся деякими військовими проектами і доводиться часто залишати Київ. Я не завжди встигаю робити те, що має робити представник. Тому це було абсолютно очікувано і абсолютно для мене зрозуміла позиція", - пояснив він.

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Веніславський зауважив, що за його відставкою немає якихось політичних питань.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи означає його відставка, якій дуже радіє народний депутат Мар’яна Безугла у соцмережах, оскільки він захищав Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проти якого вона розпочала дискредитаційну компанію, що його колега по фракції і комітету виграла в цьому протистоянні, Веніславський зазначив, що його найменше цікавлять емоції колеги.

"Нехай собі Безугла радіє своїм думкам. Мене це найменше в даному випадку турбує", - наголосив він.

Веніславський підкреслив, що відставка не викликана його позицією з якихось політичних питань. "Жодного відношення до якихось моїх стосунків, до якихось політичних питань немає", - додав він.

Звільнення Веніславського

Сьогодні опубліковано указ президента Володимира Зеленського про звільнення члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського від виконання обовʼязків свого представника у Верховній Раді.

Після опублікування указу президента України про звільнення Веніславського, народний депутат України Мар’яна Безугла у Facebook порадувалася цьому, нагадавши , що Веніславський ініціював її виключення з парламентського комітету з питань національної безпеки та розвідки, оскільки вважав, що її перебування там є загрозою національній безпеці. Безугла звинувачувала в соцмережах Валерія Залужного у тому, що він нібито "не має плану на війну", говорила про його відставку. Веніславський вважав, що висловлювання депутатки Мар’яни Безуглої в умовах війни можуть мати вкрай негативні наслідки.

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