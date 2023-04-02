Він був на недільній службі у храмі, який освячував голова РПЦ.

Екс-нардепа, бізнесмена та священника Московського патріархату Вадима Новинського помітили у найбільшій російській православній церкві Цюриха.

Як повідомляє "Радіо Свобода", його побачили сьогодні, 2 квітня, під час недільної служби. Це був "Храм Воскресения Христова" РПЦ, який освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 15 грудня 2002 року.

Зазначається, що навколо цієї церкви висять українські прапори і портрет президента України Володимира Зеленського.

Вадим Новинський - що відомо

Новинський – російський та український бізнесмен вірменського походження. Він був депутатом Верховної Ради України VII, VIII та IX скликань (2013-2022). Востаннє він пройшов до парламенту від партії "Опозиційний Блок" як її член за 57 округом (Маріуполь), був позафракційним нардепом. 6 липня 2022 року Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень, ВРУ підтримала це рішення.

Як повідомляв УНІАН 10 січня, Новинського внесли до реєстру держзрадників руху "Чесно".

Наголошується з посиланням на заяву НАЗК, що Новинський "підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці".

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