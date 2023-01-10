Наприкінці 2022 року указом президента на Новинського було накладено санкції.

Екс-нардепа, бізнесмена та священника Московського патріархату Вадима Новинського внесли до Реєстру держзрадників руху "Чесно", йдеться у прес-релізі руху.

Наголошується з посиланням на заяву НАЗК, що Новинський "підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці".

"Вадим Новинський - класичний приклад проросійського політика, який зараз намагається своєю благодійністю відбілити свою репутацію та мати можливість після перемоги України відновити бізнес та повернутись у велику політику. Саме тому ми ведемо Реєстр державних зрадників, щоб суспільство і на виборах пам’ятало, хто підривав наш суверенітет та територіальну цілісність", - наголошує лідерка ЧЕСНО Віта Думанська.

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Наприкінці 2022 року указом президента Зеленського на Новинського було накладено санкції. Тоді бізнесмен заявив, що оскаржуватиме рішення у суді.

Влітку Новинський склав мандат нардепа і заявив, що зосередиться на відновленні зруйнованих від війни храмів.

Як зазначає Чесно, зараз екс-депутат перебуває у Німеччині, до нього регулярно навідується керівництво УПЦ МП.

Новинський називав війну "актом агресії", якому "не може бути виправдання". Водночас відкритих даних про допомогу Новинського українській армії немає.

Активісти нагадують, що Новинський брав участь у спільній з митрополитом РПЦ Кирилом літургії і звинувачував "у провалі мирних переговорів" Київ.

Бізнесмен відкрито виступав проти надання ПЦУ томосу про автокефалію. Його маркують "спонсором УПЦ МП".

Санкції РНБО – проти кого введено нові обмеження

Одним з головних інструментів боротьби з проросійськими силами в Україні залишається введення проти них санкцій РНБО. Так, 12 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про накладення обмежень проти 7 представників УПЦ МП, яких пов’язують з державою-агресоркою.

У жовтні РНБО ввела санкції проти артистів, які підтримали розв’язану Росією повномасштабну війну.

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