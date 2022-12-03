Політик збирається оскаржувати санкції в українських та міжнародних судах.

Колишній народний депутат, проросійський політик Вадим Новинський звинуватив Раду нацбезпеки і оборони у переслідуванні за релігійні переконання у зв’язку із впровадженням щодо нього санкцій.

"Рішення РНБО щодо застосування до мене персональних санкцій я розцінюю як переслідування за релігійні переконання. Жодних інших підстав для накладення санкцій не існує", – написав він в Facebook.

Новинський називає себе принциповим прихильником канонічного православ’я в Україні та патріотом. Також він посилається на гарантоване Конституцією право на свободу віросповідання і заявляє, що оскаржуватиме санкції в українських та міжнародних судах.

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Вадим Новинський – що варто знати про екс-нардепа

Вадим Новинський – російський та український бізнесмен вірменського походження. Був депутатом Верховної Ради України VII, VIII та IX скликань (2013-2022). Востаннє був обраний до парламенту від партії "Опозиційний Блок" як її член за 57 округом (Маріуполь), був позафракційним нардепом. 6 липня написав заяву про складання депутатських повноважень, ВРУ підтримала це рішення. Політик пояснив, що вирішив зосередитися на гуманітарних проектах і служінні церкві.

За рік до першого обрання нардепом отримав громадянство України нібито за "видатні заслуги" перед країною – за рішенням президента-втікача Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів.

Має проросійські погляди. Є прихильником, протодияконом і меценатом УПЦ МП. Виступав проти надання Україні Томосу і особисто просив про це патріарха Варфоломія, протидіяв проведенню Об'єднавчого собору українських православних церков.

Заборона УПЦ МП в Україні і пов’язані із цим санкції

Упродовж останніх тижнів українські правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях УПЦ МП. Там знаходять кремлівські пропагандистські матеріали, значні суми готівки, виявляють сумнівних громадян Росії тощо.

Рада національної безпеки України напередодні доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Це стосується саме УПЦ (МП). Президент України Володимир Зеленський вже увів в дію це рішення.

Крім цього, було введено в дію новий пакет санкцій РНБО. Перелік підсанкційних фізичних та/або юридичних осіб опубліковано не було. За інформацією ЗМІ, санкції запроваджено проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема, Вадима Новинського.

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