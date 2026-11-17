Байден припустив, що Україні могли б запропонувати альтернативну систему гарантій безпеки – особливий статус поза НАТО.

Колишній президент США Джо Байден визнав, що обіцянка Україні щодо вступу до НАТО у 2008 році була передчасною. Про це йдеться в уривку з його майбутніх мемуарів "Пообіцяй мені, Америко", опублікованому виданням Newsweek.

Окрему увагу в мемуарах Байден приділив перспективам членства України в НАТО. Він заявив, що його адміністрація не наполягала на вступі України до альянсу, попри звинувачення Путіна в тому, що розширення НАТО загрожує Росії.

"Ми не наполягали на вступі України до НАТО, всупереч звинуваченням Путіна. Обіцянка, дана у 2008 році, була передчасною", – написав колишній президент США.

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Йдеться про рішення саміту НАТО 2008 року, коли альянс заявив, що Україна та Грузія зрештою стануть його членами.

Натомість Байден припустив, що Україні могли б запропонувати альтернативну систему гарантій безпеки – особливий статус поза НАТО, але із захистом через мережу відносин із Європейським Союзом та США.

Мемуари Байдена - інші заяви

Як повідомляв УНІАН, Байден розповів подробиці телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Байден стверджує, що прямо попередив Кремль про жорсткі санкції та військову допомогу Києву в разі нападу.

Путін, як згадує колишній американський президент, лише знизав плечима та "стверджував про невинність у спосіб, який дратував та був непереконливим".

Також Байден у своїх нових мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" розповів про свої враження від лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Так, описуючи Путіна, Байден згадує його "вередливий і зневажливий тон" та зазначає, що той "любив сутулитися під час зустрічей, симулюючи байдужість, як підліток".

Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Байден зазначає, що його акторське минуле "стало чудовою школою" для лідера воєнного часу, проте в особистих розмовах Зеленський "бував дратівливим і впертим, а також виявляв менше вдячності, ніж я очікував".

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