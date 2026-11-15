Один - вередливий, другий - невдячний: Байден розкритикував Путіна та Зеленського

Також Байден повідомив, що не дозволив команді Трампа вести прямі переговори з Путіним до вступу Трампа на посаду.

Колишній президент Джо Байден у своїх нових мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" розповів про свої враження від лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це пише The Wall Street Journal.

Так, описуючи Путіна, Байден згадує його "вередливий і зневажливий тон" та зазначає, що той "любив сутулитися під час зустрічей, симулюючи байдужість, як підліток".

Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Байден зазначає, що його акторське минуле "стало чудовою школою" для лідера воєнного часу, проте в особистих розмовах Зеленський "бував дратівливим і впертим, а також виявляв менше вдячності, ніж я очікував".

Відео дня

Байден також розповів, що представники команди Трампа просили його підписати лист, який дозволив би їм вести прямі переговори з Путіним ще до вступу Трампа на посаду. Байден відмовився через побоювання, що це дасть Трампу карт-бланш і "призведе до своєрідної капітуляції – за рахунок України".

Що Трамп каже про Путіна та Зеленського

Трамп останнім часом неодноразово критикував українського президента, звинувачуючи його у створенні проблем для світу через удари по російських НПЗ. Він також закликав до зміни влади в Україні та заявляв, що Зеленський мав багато можливостей покласти край війні, але він цього не робить.

Пізніше Трамп заявив, що йому простіше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: