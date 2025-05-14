Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

В Іспанії затримано колишнього Першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського. Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, затримання сталося сьогодні, 14 травня.

Колишнього першого заступника Секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень, затримали місцеві правоохоронці.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

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У САП нагадали, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. А 2 липня 2021 р. обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

У САП зауважили, що в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук. Імені затриманого у САП не називають, але, ймовірно, йдеться про Олега Гладковського.

Хто такий Олег Гладковський

Олег Володимирович Гладковський (до 2014 року — Свинарчук) — український підприємець і політик, відомий своєю близькістю до п’ятого президента України Петра Порошенка.

Народився 5 лютого 1970 року в місті Чуднів, Житомирської області. У 1994 році закінчив Київський автодорожній інститут, здобувши кваліфікацію інженера з організації перевезень та управління на автомобільному транспорті.

Засновник і президент корпорації "Богдан" (2012–2015), яка спеціалізувалася на виробництві автомобілів.

З 2015 по 2019 рік обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Також очолював Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Одружений з Юлією Гладковською, має трьох синів. Один із них, Ігор Гладковський, фігурував у корупційних розслідуваннях.

Корупційні скандали Гладковського

"Свинарчукгейт": У 2019 році журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому фігурували Олег Гладковський, його син Ігор та інші особи. Вони звинувачувалися в організації схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки через фіктивні компанії, що призвело до збитків державі на сотні мільйонів гривень.

У жовтні 2019 року Гладковського затримали в аеропорту "Бориспіль" за підозрою у зловживанні службовим становищем. Після внесення застави його звільнили з-під варти.

Справа Гладковського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні 2021 р. САП інформувала, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО, екс-заступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

Джерела УНІАН повідомили, що мова йде про Олега Гладковського.

Він забезпечив невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". За даними слідства, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

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