Обвинувачений перестав з'являтись на судові засідання, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії, оголосили у розшук. Про це повідомило Національне антикорупційне Бюро України.

Як нагадали у НАБУ, 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

"У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

Справа Гладковського

У липні 2021 року в САП повідомили, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО, екс-заступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони Олега Гладковського у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що екс-посадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Водночас Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Щодо підприємства було відкрито процедуру ліквідації.

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