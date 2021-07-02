Екс-посадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди.

До суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО, екс-заступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними джерел УНІАН, мова йде про Олега Гладковського.

В ході досудового розслідування встановлено, що екс-посадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

Він забезпечив невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». За даними слідства, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Читайте такожГладковський відреагував на оголошення його сина у розшук: подає до суду3 червня 2020 року у САП завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, екс-заступника міністра оборони Ігоря Павловського та колишнього директора департаменту Міністерства оборони Андрія Араптанова, підозрюваних у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

За даним слідства, заступник міністра оборони та директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони організували закупівлю в межах оборонного замовлення вищезгаданих вантажних автомобілів.

Справа Гладковського: деталі

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ("зловживання владою та службовим становищем") та ст. 366-1 ("декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу.

За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.

Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.

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Автор: Костянтин Гончаров