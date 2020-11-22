На цій посаді він замінив Катерину Зеленко, яку призначили послом у Сінгапурі.

Новим речником Міністерства закордонних справ України став Олег Ніколенко.

Про це йдеться у заяві МЗС у соціальній мережі Facebook.

"У старшій школі я захоплювався іноземними мовами, історією та географією. Тому спочатку здобув філологічну освіту і став перекладачем англійської та арабської мов, а згодом - юристом-міжнародником", - зауважив Ніколенко.

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"Світ дипломатії відкрив для себе у 2008 році, пройшовши конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії", - додав він.

"Починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, завдання змінилися. Подекуди в екстремальних умовах наше посольство займалося евакуацією українських громадян. Довелося розлучитися з дружиною та новонародженим сином на довгих півтора року. Саме в цей період прийшло усвідомлене розуміння значення обраної професії", - наголосив дипломат.

Він додав, що після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

"Далі професійний шлях повів мене у сферу багатосторонньої дипломатії. Наступні п’ять років мені випала можливість працювати речником Постійне представництво України при ООН", - підкреслив він

Під час роботи в ООН Ніколенко був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

Раніше речником МЗС була Катерина Зеленко.

За даними джерел УНІАН, рішення про призначення Ніколенка було ухвалено вже давно, очікувався офіційний указ президента про те, що Катерина Зеленко стане послом в Сінгапурі.

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Автор: Віталій Саєнко