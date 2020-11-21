Милованова відправили у відставку разом з іншими членами уряду прем’єра Гончарука у березні 2020 року.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вже деякий час працює позаштатним радником глави ОП Андрія Єрмака, проте не отримує зарплати.

Про це він повідомив у Facebook.

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«Ви всі знаєте, які виклики стоять перед державою: COVID, фінансування бюджету, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюсь, що мої знання стануть корисними найвищому керівництву України», – пояснює екс-міністр.

При цьому Милованов додав, що залишається президентом Київської школи економіки.

21 жовтня ЗМІ писали про те, що Милованова можуть призначити заступником глави Офісу президента замість Юлії Ковалів. У ніч на суботу, 21 листопада, Українська правда повідомила з посиланням на джерела на Банковій про призначення Милованова радником Єрмака.

12 листопада з посади позаштатного радника глави Офісу пішов Ігор Уманський. Він відомий, зокрема, заявою, у якій йшлося про витрати «ковідних» коштів не на медичну систему.

Тимофія Милованова відправили у відставку разом з іншими членами уряду прем’єра Олексія Гончарука у березні 2020 року.

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Автор: Яна Ставська