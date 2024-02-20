Міністерство закордонних справ України закликає владу Польщі розблокувати кордон, бо блокування польськими фермерами та перевізниками не має виправдання.
"Блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.
Дипломат відзначив, що наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії.
"Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії", - підкреслив Ніколенко.
Він зазначив, що кордон Польщі та України — це також кордон ЄС, який не має бути заручником будь-яких політичних інтересів.
"Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон", - повідомив речник.
За його словами, антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції.
"Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", - впевнений Ніколенко.
Він зауважив, що протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн.
"Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах", - наголосив речник.
Він додав, що в умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки.
"Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", - повідомив речник.
Блокування українського кордону
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Він відзначив, що потрібна проста й зрозуміла справедливість, оскільки через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. А це свідчить про те, що насправді ситуація полягає не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.
Глава держави переконаний, що потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації.
Протести на ділянці польсько-українського кордону тривають з листопада 2023 року. Польські перевізники вимагають повернення до практики видачі європейських дозволів для українських вантажоперевізників, а фермери - зупинити імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський звернувся з листом до польських фермерів напередодні запланованої на 20 лютого повної блокади кордону з Україною. Політик запросив до спільної розмови представників галузі.