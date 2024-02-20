У відомстві наголосили, що дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.

Міністерство закордонних справ України закликає владу Польщі розблокувати кордон, бо блокування польськими фермерами та перевізниками не має виправдання.

"Блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

Дипломат відзначив, що наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії.

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"Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії", - підкреслив Ніколенко.

Він зазначив, що кордон Польщі та України — це також кордон ЄС, який не має бути заручником будь-яких політичних інтересів.

"Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон", - повідомив речник.

За його словами, антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції.

"Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", - впевнений Ніколенко.

Він зауважив, що протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн.

"Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах", - наголосив речник.

Він додав, що в умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки.

"Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", - повідомив речник.

Блокування українського кордону

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Він відзначив, що потрібна проста й зрозуміла справедливість, оскільки через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. А це свідчить про те, що насправді ситуація полягає не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.

Глава держави переконаний, що потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації.

Протести на ділянці польсько-українського кордону тривають з листопада 2023 року. Польські перевізники вимагають повернення до практики видачі європейських дозволів для українських вантажоперевізників, а фермери - зупинити імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський звернувся з листом до польських фермерів напередодні запланованої на 20 лютого повної блокади кордону з Україною. Політик запросив до спільної розмови представників галузі.

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