З 2021 року і до 26 березня 2024-го Литвиненко був головою Служби зовнішньої розвідки України.

26 березня 2024 року указом прездиента України з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони було звільнено Олексія Данілова. Новим секретарем Ради було призначено Олександра Литвиненка.

Раніше Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки України, він є державним службовцем 2 рангу та має звання генерал-майор. УНІАН зібрав найважливіші факти з біографії новопризначеного секретаря РНБО.

Олександр Литвиненко: освіта

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика".

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*У 1995 році Академію ФСК РФ було перейменовано на Академію ФСБ. На тлі цього факту Литвиненко у 2015 році пройшов люстраційну перевірку, наголошують у Службі зовнішньої розвідки.

У 1998 році Литвиненко став кандидатом політичних наук за спеціальністю політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, захистивши свою дисертацію в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2002 році став доктором політичних наук за спеціальністю основи національної безпеки держави (дисертацію захищав у Національному інституті стратегічних досліджень). Того ж року проходив підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто (Канада).

На цьому він не зупинився, і в 2009 році закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". У 2011 році Литвиненко став професором зі спеціальності засади національної безпеки держави.

У 2013 році новопризначений секретар СНБО закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Лондоні (Велика Британія).

Карʼєра Литвиненка: ключові моменти

З 1994 до 1998 – офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв’язку СБУ.

У 2005 – 2007 Литвиненко працював керівником Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Протягом наступних двох років обіймав посаду заступника начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України.

З серпня 2009 і по травень 2010 Литвиненко був радником директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

У наступні роки Литвиненко працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень, заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та директором Національного інституту стратегічних досліджень.

У липні 2021 його було призначено на посаду голови Служби зовнішньої розвідки України. На цьому посту він працював до 26 березня 2024 року, звідки був звільнений указом президента №187/2024.

Олександр Литвиненко є доктором політичних наук, професором, Заcлуженим діячем науки і техніки України. Також має звання генерал-майора.

Литвиненко нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Що про Литвиненка говорив Зеленський

На посаду голови СЗР Олександра Литвиненка призначав своїм указом президент Володимир Зеленський. Його він характеризував як професіонала з прекрасною репутацією.

"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією", – казав президент у 2021 році.

Важливі заяви Литвиненка

Росія готова воювати "стільки, скільки треба"

У листопаді 2023 року у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна" тоді ще голова СЗР України заявив, що РФ сконцентрується на трьох завданнях щодо України: фронт, підрив інфраструктури і підрив суспільної єдності.

"Цілі незмінні. Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про "возвращение исконно русских земель". Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба", – писав він.

"Рецепт" стримування Росії

У січні 2024 року у статті для видання The Economist Литвиненко писав, що РФ можна буде стримати, якщо якомога більша кількість країн підпише з Україною безпекові угоди.

Він наголошував, що якщо Росії не вдасться перемогти на полі бою в Україні, її глобальні цілі будуть істотно підірвані. Крім того, Литвиненко писав, що для Заходу зміцнення оборонного і безпекового потенціалу України, а також забезпечення стійкості українського суспільства і держави є найбільш вигідним способом зупинити Росію та інші ревізіоністські держави. Якщо Росія здобуде успіх, інші ревізіоністські держави можуть послідувати її прикладу.

"Ревізіоністські держави, які дивляться на Україну, побачили б це і зробили висновок, що їхній час настав. У результаті протягом кількох років буде встановлено новий, багатополярний світопорядок, де найважливіші питання будуть вирішуватися рядом конкуруючих великих держав, включаючи Росію. Сі Цзіньпін, лідер Китаю, найсильнішого конкурента Заходу, уважно стежить за війною і робить власні висновки. Росія знає, що перемога над Україною, якої вона прагне, матиме глобальний ефект. Росія також розуміє, що не може досягти там своїх цілей, не порушивши світового порядку", – пояснював він.

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