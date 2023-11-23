За його словами, росіяни планують зосередитися на кількох ключових аспектах війни.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована воювати "стільки, скільки треба". На його думку, війна увійшла у стадію виснаження.

У блозі на "Інтерфакс-Україна" Литвиненко зазначив, що РФ сконцентрується на трьох завданнях щодо України: фронт, підрив інфраструктури і підрив суспільної єдності.

"Цілі незмінні. Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про "возвращение исконно русских земель". Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба", - зазначив голова СЗР.

За словами Литвиненка, Росія вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування своєї армії у 2024-2025 роках. У Москві вважають, що ресурсів достатньо для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду.

Крім того, Кремль переконаний, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання". З подачі ФСБ РФ, у Путіна хочуть скорегувати стратегію.

Литвиненко стверджує, що Росія сконцентрується на трьох завданнях:

тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;

знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для зниження якості життя;

підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових ("лише вони можуть навести лад"), опозиційних політичних сил ("тільки вони гідні керувати Україною"). В Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади.

Очільник СЗР вважає, що Росії байдуже, хто прийде до влади в Україні після чинного керівництва. Втім, росіяни переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос, а міжнародна допомога припиниться. Тоді Київ нібито буде змушений сісти за стіл переговорів.

Переговори з Росією - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні і термінові дискусії про мирні переговори.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-які переговори - це справа України.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять з необхідності повного виведення російських військ з суверенної території України.

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