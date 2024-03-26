Відповідний наказ з'явився сьогодні на сайті президент.

Президент України Володимир Зеленський сьгодні, 26 березня, провів чергові кадрові зміни. В цей раз він звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

"Звільнити Даніова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - вказано в указі президента №16/2024. Його датовано 26 березня.

При цьому Зеленський призначив на місце Данілова - Олександра Литвиненка.

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"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - вказано в указі президента №188/2024.

Іншим своїм указом, №187/2024, Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, а на його місце, указом №189/2024, призначив Олега Іващенка.

Олександр Литвиненко - що відомо

На сайті СЗР вказано, генерал-майор Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство" у 1994 році - Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Зокрема, у 2014 - 2019 роках був заступником секретаря РНБО, з 2019 по 2021 рік - директором Національного інституту стратегічних досліджень, а з 23 липня 2021 року - головою Служби зовнішньої розвідки України.

Останні заяви Данілова

Серед останніх заяв Данілова було, зокрема те, що попри проблеми з військовою допомогою від США, потік західної зброї в Україну повністю ніколи не зупинявся.

Очільник РНБО наголосив, що велика команда - президент, Міністерство закордонних справ, посли - працює постійно над тим, щоб ця західна допомога продовжувала надходити.

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