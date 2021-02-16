У мережі на нову заяву Арестовича відреагували неоднозначно.

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі у перемовинах щодо Донбасу Олексій Арестович продовжив конфлікт з депутатами «Європейської солідарності».

Читайте також"Покличте поліцію": скандальний депутат від ОПЗЖ з Миколаєва потрапив у "мовний" скандал (відео)

Напередодні політик в ефірі «Свободи слова» посперечався з депутаткою «ЄС» Іриною Геращенко, звинувативши всю партію в тому, що вона «до рівня гуртожитку ПТУ-шного опустилася», обговорюючи зовнішній вигляд президента. Ображена Геращенко пізніше покинула студію.

Вранці 16 лютого Арестович продовжив свою риторику й опублікував у Facebook нову заяву.

«Висловлюю свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння з «ЄС», – написав він.

А проте не всі зраділи реакції Арестовича. Декотрі користувачі у коментарях пригадали йому, як раніше той сам поливав брудом команду Зеленського і позиціював себе «жорстким опозиціонером». Інші закликали Арестовича вибачитися перед військовими, оскільки політик в ефірі «Свободи» несхвально відгукнувся й про бійців в ООС.

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі «Человек среди людей» й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії «Чорний квадрат». Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН