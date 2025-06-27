Для Чернишова просять застосувати запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 120 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Під час засідання сторона захисту, зокрема запевнила, що Чернишов не має стосунку до квартир, про які йдеться у справі, не знає, де вони знаходяться, і ніколи там не був, і що Чернишов своїх службових повноважень не перевищував.

Захист вважає підозру повністю необґрунтованою і просить відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу.

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Сам Чернишов під час засідання зазначив, що підозра "не має під собою жодних об’єктивних підстав", що йдеться про події трирічної давнини, а також, що його жодного разу не викликали щодо цього до НАБУ.

Зокрема, говорячи про "знижки на інвестиційні договори для певних фізичних осіб", він запевнив:

"Я жодних знижок не отримав, не отримаю і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять, я не маю в них жодної потреби і ніколи не мав".

Водночас прокурор попросив клопотання задовольнити та застосувати до Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн.

Крім того, він попросив покласти на Чернишова низку процесуальних обов’язків. Зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, які дають йому дозвіл для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

У судовому засіданні було оголошено перерву до 16:30.

Справа Чернишова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після повернення з відрядження Чернишова, який з 2020-го по 2022 рік був міністром розвитку громад та територій, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

У НАБУ зазначили, що один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який разом з державним секретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою державного підприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП, яке незаконно уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

У НАБУ зауважили, що за успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м.

НАБУ та САП скерували до ВАКС клопотання про застосування до віце-прем’єр-міністра України запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Крім того, слідчі звернулися до суду з клопотанням про його відсторонення від посади.

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