Суд призначив нову дату засідання.

Підозрюваний у зловживанні службовим становищем та одержанні хабарів віцепрем'єр Олексій Чернишов, посилаючись на зайнтість, попросив Вищий антикорупційний суд перенести засідання.

Про це сам Чернишов повідомив у Facebook. "Як і говорив, дотримуюсь принципу максимальної відкритості. Щоб не було надто гучних заголовків, інформую. Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", - написав він у соцмережі.

Вже сьогодні на засіданні Вищого корупційного суду Чернишова не було, а його адвокат попросив перенести засідання на завтра, 26 червня. Суд задовільнив це прохання.

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Справа Чернишова

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили підозру віцепрем'єру Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Завдяки оборудкам посадовець отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Раніше було затримано двох соратників Чернишова. Сам він перебував за кордоном, ходили чутки, що в Україну він вже не повернеться. Пізніше з’ясувалося, що Чернишов просто у відрядженні.

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