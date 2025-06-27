Також слідчі просять заборонити міністру відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Віцепрем’єр-міністра України запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн. Крім того, слідчі звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного Віцепрем’єр-міністра України від посади. Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Імені підозрюваного там назвали, але враховуючи всю наявну інформацію, йдеться про віцепрем'єр-міністра України, міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Крім того, САП вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:

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прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний засіб контролю.

В НАБУ наголосили, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі. А також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.

"У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий", - додали в НАБУ.

Оновлено 09:22. Вищий антикорупційний суд почав засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову. Він підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Як пише РБК-Україна, міністр заявив, що прибув до залу суду в "чудовому робочому настрої", однак він не прокоментував повідомлення про те, що НАБУ і САП хочуть відсторонити його від посади.

Справа Чернишова: що відомо

Раніше стало відомо, що після повернення Чернишова з відрядження, НАБУ і САП оголосили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Як розповіли у НАБУ, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільник Мінрегіону, який разом з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП, яке незаконно уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Таким чином за цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м", - додали у НАБУ.

Суд, який мав обрати запобіжний захід Чернишову, повинен був відбутися 25 червня, проте засідання відклали, адже підозрюваний попросив перенести його, посилаючись на зайнятість.

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