Дружину президента відзначили за "виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу".

Перша леді України Олена Зеленська отримала відзнаку Джорджтаунського інституту жінок, миру та безпеки The Hillary Rodham Clinton Awards, яку щороку вручають за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.

Відзнаку Олені Зеленській вручила в режимі онлайн колишня державний секретар США Гілларі Клінтон, повідомили в Офісі Президента.

Як зазначили організатори премії, цьогоріч на церемонії нагородження пролунав "салют українським жінкам" - як визнання хоробрості українок, які провадять миротворчу та гуманітарну діяльність.

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Окрім першої леді, серед лауреаток - урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, співзасновниця й директорка зі стратегічного розвитку Українського жіночого фонду Наталія Карбовська.

Як повідомляється, відзнаку також отримала Її Королівська Високість Софі, Графиня Весекська - за багаторічну підтримку гендерної рівності та лідерство в боротьбі проти сексуального насильства під час конфліктів у всьому світі, включно з Україною.

Справка. Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки вивчає й висвітлює роль і досвід жінок у сфері миру та безпеки в усьому світі.

Раніше лауреатами щорічної премії ставали Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, лауреатка Нобелівської премії миру Надія Мурад та інші.

Візит Зеленської до Лондона

Дружина президента України Олена Зеленська виступила перед депутатами Парламенту Великобританії та закликала до організації спеціального трибуналу, який має засудити винних в агресії РФ проти України.

Також Олена Зеленська зустрілася з дружиною британського прем'єра і разом з нею прикрасила різдвяну ялинку біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт.

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