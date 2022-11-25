Росіяни замкнені у своєму інформаційному просторі, зазначила вона.

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що звертатися до російських матерів немає сенсу, оскільки вони не почують українців.

Так вона відповіла на питання журналіста BBC. Дружина президента відзначила, що отримувала таке питання вже кілька разів, однак не знає, які слова знайти.

"Намагалася кілька разів про це думати. Особливо коли це тільки почалося, мені здавалося, що хтось може щось почути. Зараз ми бачимо, що ніхто нічого не чує. Тому вигадувати якісь різні промови для тих, хто тебе не почує, - даремно витрачати час. Це фантазії", - пояснила вона.

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На думку Зеленської, ці люди ніколи не почують українців, оскільки замкнені у своєму інформаційному просторі.

"І вони замкнені там не просто так. Це потрібно їхньому керівництву, щоб люди не виходили з цього інформаційного вакууму. Тоді це буде такий натовп, яким можна керувати. І на жаль, всі в цій країні такі, і матері теж. На жаль, мами солдатів, які у нас воюють, також такі", - додала вона.

Мобілізація в Росії

Як відомо, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації. Російська влада обіцяла, що мобілізувати будуть лише військових, які знаходяться в запасі.

Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. ЗМІ стверджують, що кількість мобілізованих у Росії може сягнути мільйона осіб.

Згодом стало відомо, що повістки отримували навіть люди, які не знаходяться у резерві. У низці міст відбулися акції протесту, лише в одному відділі поліції Санкт-Петербурга знаходяться 27 заарештованих.

Багато росіян захотіли покинути країну, зокрема, на кордоні з Грузією утворився затор. Громадянам РФ масово відмовляли у в'їзді на грузинську територію.

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