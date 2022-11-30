В ході виступу Зеленська прзвала створити міжнародний трибунал для суду над винними у воєнних злочинах.

Дружина президента України Олена Зеленська виступила перед депутатами Парламенту Великобританії та закликала до організації спеціального трибуналу, який має засудити винних в агресії РФ проти України.

Українська перша леді розповіла про багато військових злочинів, які, скоїли під час вторгнення російські військові. У тому числі - про зґвалтування, удари по цивільних об'єктах і мирному населенню, передає Бі-бі-сі.

Як сказала Зеленська, "всі ці злочини проти українців, проти людяності, військові злочини - були породжені одним початковим злочином - злочином агресії Росії проти України".

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Вона нагадала про те, що в 1942 році в Лондоні уряди у вигнанні окупованих нацистами країн підписали Декларацію про покарання за військові злочини, яка стала основою для Нюрнберзького трибуналу. "Україні, Європі та світу потрібна зараз саме така справедливість. І її основи знову можуть бути закладені в Лондоні", - сказала Зеленська.

За її словами, Міжнародний кримінальний суд "не має юридичної сили покарати тих, хто винен у первісному злочині, з якого почалися всі злочини цієї війни".

"Потрібен спеціальний трибунал про злочин агресії Росії проти України, який посилить роботу Міжнародного кримінального суду, а не послабить його, - заявила депутатам дружина президента України. - Він потрібен, щоб покарати всіх тих, хто на найвищому політичному і військовому рівнях несе відповідальність за злочини війни і терор".

Військові злочини РФ в Україні

Російська влада неодноразово відкидала звинувачення у скоєнні військових злочинів. Незважаючи на численні свідчення зворотного, в тому числі зафіксовані міжнародними організаціями, Москва продовжує стверджувати, що завдає ударів тільки по військових об'єктах.

У вересні із закликом створити міжнародний трибунал для розслідування військових злочинів, імовірно, скоєних Росією під час вторгнення в Україну, виступила головуюча в ЄС Чехія. Це було зроблено після того, як армія України звільнила від російської окупації місто Ізюм Харківської області і виявила поруч з ним сотні могил убитих і закатованих тортурами людей. Місцева влада заявила про свідчення військових злочинів.

На створенні трибуналу за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни ще в березні наполягали колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор, а також ряд інших політиків, вчених і юристів. Власне розслідування проти влади Росії, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Візит Зеленської в Лондон

До цього Олена Зеленська зустрілася з дружиною британського прем'єра Ашкатою Мурті і разом з нею прикрасила різдвяну ялинку біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт.

В інтерв'ю Radio 4 Бі-бі-сі у вівторок Зеленська заявила, що війна зараз йде не тільки за свободу України, а й через протистояння світоглядів. Вона визнала, що люди втомилися від війни, але попросила британців не забувати про Україну в святковий сезон. "Ми дуже сподіваємося, що різдвяні свята не змусять вас забути про нашу трагедію і звикнути до наших страждань", - сказала вона.

Оскільки з початку російського вторгнення Володимир Зеленський не покидає територію України, першій леді несподівано довелося виконувати набагато більше обов'язків, ніж зазвичай. Олена Зеленська часто виступає від імені України на різних міжнародних майданчиках, в тому числі зверталася до депутатів Конгресу США, зустрічалася з лідерами великих західних країн і була присутня на похороні королеви Єлизавети II.

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