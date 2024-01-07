Влітку президент Євроради може піти у відставку, але наступника йому ще не обрали.

Проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан не зможе очолити Європейську Раду в разі відставки її чинного президента Шарля Мішеля. Євросоюз має достатньо часу, щоб обрати іншого наступника. Про це сам Мішель повідомив журналістам у неділю, пише Reuters.

"Я хочу чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути ухвалено рішення щодо мого наступника, а рішення щодо [мого переходу до Європеського] парламенту буде в липні, тому [Європейській] Раді легко ухвалити рішення, призначити мого наступника на посаді", – запевнив Шарль Мішель.

Він зауважив, що у Європейської Ради "є багато інструментів", щоб уникнути Віктора Орбана на посаді президента цієї структури.

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Можлива відставка Шарля Мішеля і "підвищення" Віктора Орбана

Європейська Рада – це найвищий політичний орган управління Європейським союзом, до складу якого входять керівники (президенти або прем’єр-міністри) усіх країн-членів ЄС. Саме Єврорада ухвалює стратегічні рішення про те, якою буде політика Євросоюзу загалом, та в якому напрямку рухатиметься блок.

Окрім лідерів країн-членів ЄС до складу Євроради також входить "нейтральна" людина – президент Євроради, який не представляє жодну з країн безпосередньо. Він виступає модератором на засіданнях Євроради, а також відповідає за всі організаційні питання, пов’язані з роботою Євроради.

6 січня чинний президент Євроради, відомий своєю жорсткою проукраїнською позицією, заявив про намір балотуватися до Європейського парламенту – іншої структури ЄС, що відповідає за створення "законів" ЄС. Якщо Мішель потрапить до Європарламенту, йому доведеться достроково залишити посаду президента Євроради. Це станеться саме в той час, коли Угорщина головуватиме в ЄС за принципом ротації. Відповідно до правил, керівник держави, що головує в ЄС, виконує також обов’язки президента Євроради, якщо той не може це робити. Тобто у даному випадку цю структуру може очолити Віктор Орбан.

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