Прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що Зеленський запропонував йому зустріч раніше цього місяця для "проведення переговорів".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Орбан заявив на сьогоднішній прес-конференції, що прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "в якийсь момент в майбутньому", пише Sky News.

Прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що Зеленський запропонував йому зустріч раніше цього місяця для "проведення переговорів".

Відео дня

"Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишилося тільки прояснити одне питання: про що?" - додав він.

Варто зазначити, що якщо вона відбудеться, то це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

Можливість зустрічі Зеленського і Орбана

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що він ніколи не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню або про діалог з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зеленський додав, що необхідно організувати зустріч. "Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану: "Віктор, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте В ЄС?". Це, власне, було ще до, прийняття рішення. Він не міг сказати", - розповів він.

Також глава держави запитав у Орбана, чому вони не можуть організувати офіційну зустріч між ними. "Він також не зміг відповісти", - сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: