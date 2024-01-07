Якщо лідери ЄС не зможуть швидко вибрати його наступника, цю посаду займе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президент Європейської ради Шарль Мішель йде зі своєї посади, оскільки планує балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні. Як пише POLITICO, про це Мішель повідомив трьом бельгійським ЗМІ, а пізніше прес-секретар Мішеля підтвердив цю заяву виданню.

Зазначається, що у разі обрання Мішель має зайняти своє місце в Європарламенті в середині липня, тож лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника на звільнену ним посаду.

У разі, якщо призначити наступника не вдасться, тимчасово головування у Європейській Раді візьме на себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна з липня до грудня буде головувати в Раді ЄС за ротацією.

Відео дня

"Цей сценарій - безконтрольний Орбан, який керуватиме Радою протягом шести місяців одразу після європейських виборів 2024 року - є тим, якого відчайдушно намагаються уникнути більшість інших 26 лідерів країн ЄС, зважаючи на ескалацію напруженості між ними та Орбаном, наприклад, через підтримку ЄС України та порушення верховенства права в Угорщині", - пише видання.

Зазначається, що це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту.

Мішель мав залишатися на своїй посаді до кінця листопада. І хоча рішення Мішеля є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу вищих посад, який завжди відбувається після п'ятирічних виборів в ЄС.

Після парламентських виборів, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня і знову 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля - хоча роль голови Європейської Ради, як правило, є частиною тривалих торгів між політичними угрупованнями.

Позиція Орбана в ЄС

Угорщина викликає незадоволення у своїх союзників по Європейському союзу і НАТО тим, що підтримує тісні відносини з Росією і намагається підірвати підтримку України, в тому числі закликаючи скасувати економічні санкції проти Москви.

Крім того, Орбан заблокував пакет фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро для України, ставши єдиним з 27 лідерів урядів ЄС, хто зробив це.

Вас також можуть зацікавити новини: