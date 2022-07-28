Закон урегульовує питання надання всебічної підтримки полякам в Україні.

Верховна Рада україни ухвалила закон про особливі гарантії для громадян Польщі в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що за ухвалення закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" (реєстраційний номер 7550) проголосувало 283 народних депутата.

Відповідно до закону, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України. Зокрема, йдеться про право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, про держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають в країну через агресію Росії. Закон урегульовує питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм всебічної підтримки.

22 травня президент України Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні. Він вважає "правильним жестом" ухвалення закону, який буде дзеркальним відповідником польського закону щодо підтримки українців.

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