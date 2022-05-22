Глава держави відзначив дієвість лінії співпраці України з Польщею та Британією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішній етап українсько-польських відносин є історичним досягненням наших народів.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Я радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення наших народів. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що 3 травня у Верховній раді України в форматі онлайн виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а сьогодні вже особисто був президент Польщі Анджей Дуда.

"Саме ця лінія співпраці – Україна - Польща, Україна - Британія – вона дійсно була дуже дієвою і залишається впродовж цієї війни", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, під час виступу у Верховній Раді президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що Польща зробить усе, аби допомогти Україні набути членства в ЄС.

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