Зокрема, у Росії має з'явитися справжній демократичний уряд.

Народний депутат України Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") окреслила вимогу, за якої Росія може повернутися в Раду Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказала під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Ймовірно, Росія повернеться в Раду Європи. Я не знаю, через багато років опісля, але вони повинні будуть мати для цього демократичний уряд і оформити усі документи та пройти через увесь процес", - заявила Кравчук.

При цьому вона звернула увагу на очікування правового роз'яснення від Комітету міністрів Ради Європи і Європейського суду з прав людини щодо того, як вони будуть діяти стосовно усіх судових справ і рішень в ЄСПЛ, які Росія має виконати. Зокрема, наразі нараховується 2 тис. рішень ЄСПЛ, які Росія не виконала - не виплатила коштів або не звільнила людей з в'язниць.

Кравчук сказала, що, як зазначають адвокати, Європейська конвенція з прав людини буде чинною стосовно РФ впродовж наступних шести місяців, тому в ЄСПЛ можна подавати скарги за порушення прав людини.

Водночас, вона зазначила, що треба дочекатися юридичного пояснення з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Російську Федерацію з Ради Європи. Росія була членом Ради Європи впродовж 26 років.

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