За словами Володимира Кудрицького, це те саме, що запускати космічні кораблі в космос за допомогою катапульти.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, з'єднання енергомережею Запорізької АЕС з Кримом технічно неможливе.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Приєднання чогось до Криму, зокрема ЗАЕС, - це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів в космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається "ЗАЕС - Крим", тобто вони не зв'язані безпосередньо мережевою інфраструктурою. Видати щось в Крим із ЗАЕС і до синхронізації (з енергомережею Європи) було технічно неможливо, і зараз, після нашої синхронізації, це тим більше технічно неможливо", - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що якщо такі плани у противника є, то вони абсолютно нездійсненні.

Росія захопила Запорізьку АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

Зараз у мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня було виведено в аварійний ремонт енергоблок №6, оскільки його пошкодили обстріли окупантів.

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