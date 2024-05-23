Суддею став Сергій Різник.

Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Сергія Різника на посаду судді Конституційного суду України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Кандидатуру Різника підтримало 276 народних депутатів.

"Парламент призначив суддею Конституційного суду. Різника Сергія Васильовича. Він набрав 276 голосів", – написав Железняк.

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Сергій Різник - що про нього відомо

Сергій Різник народився 27 листопада 1980 в місті Калуш Івано Франківської області, він доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. На його сторінці у Facebook сказано, що він є проректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Також перебував на посаді заступника голови Науково-консультативної ради у Конституційному Суді України.

Конституційний суд новини

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2022 року Верховна Рада України призначила народного депутата Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Її кандидатуру підтримало 293 нардепи.

Раніше в Україні оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували екс-голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

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